Afogados, Santo André e mais: relembre as zebras da Copa do Brasil

Marcada por partidas históricas, a Copa do Brasil é território fértil para grandes surpresas esportivas

A Copa do é conhecida por ser a competição mais democrática do Brasil, a segunda maior taça em disputa no calendário nacional.

Com os tradicionais clubes medindo esforços com as equipes menos conhecidas, o torneio virou cenário perfeito para as maiores zebras do futebol brasileiro. Desta forma, a Goal separou algumas que entraram para a história. Confira!

ATLÉTICO-MG

O foi eliminado na primeira fase de 2020 para o modesto Afogados, que após empate por 2 a 2 bateu o na disputa de pênaltis - e garantindo já um lugar na história como uma das maiores zebras do torneio em todos os tempos.

FLUMINENSE

Uma das mais recentes eliminações “inesperada” ocorreu em 2014. Na ocasião, o América-RN eliminou o Fluminense após golear a equipe, em pleno Maracanã, por 5 a 2. O time das laranjeiras ainda passou por outro vexame ao ser eliminado pelo Linhares, em 1994, durante a primeira fase, após dois empates. Já em 2005, os cariocas perderam o título para o Paulista, em São Januário.

GRÊMIO

Comandado por Luiz Felipe Scolari, o surpreendeu o , em 1991, ao bater a equipe gaúcha na final da competição e ficar com o título.

Eliminado para o Mixto na última quarta-feira (07), ainda na primeira fase da , o CSA já viveu momentos de glória no campeonato. Em 1992, o time eliminou o que tinha no elenco os atacantes Edmundo e Roberto Dinamite.

BOTAFOGO

O amargou duas eliminações que entraram para a história do torneio. Em 2006, o Ipatinga surpreendeu ao eliminar o e o e alcançar as semifinais do torneio. Já em 2018, o Botafogo perdeu de virada para o Aparecidense, por 2 a 1, e deu adeus ao torneio na primeira fase.

A última vez que o Maracanã recebeu um público maior que 100 mil pessoas, 1999.

Por sua vez, a final de 1999 marcou o time carioca devido ao tropeço para o Juventude no Estádio do Maracanã. Na ocasião, a partida teve o maior público na história da competição com mais de 110 mil pagantes. Em 2019, o mesmo Juventude eliminou o Alvinegro na terceira fase.

VASCO

A Copa do Brasil de 2004 ficou marcada pelas surpresas, uma delas a vitória do XV de Campo Bom sobre o em pleno São Januário.

Eliminado em 2005 para o Baraúnas, o Vasco tinha acabado de sofrer uma das piores zebras do time na edição anterior da Copa do Brasil, ao perder para o XV de Campo Bom, na segunda fase.

CRUZEIRO

O deu adeus a competição em 1997, após perder para o que na época disputava a .

PALMEIRAS

Em 2002, o Palmeiras sofreu uma das piores zebras da história do clube ao perder para o ASA, na primeira fase do campeonato.

FLAMENGO



(Foto: EC Santo André)

O perdeu o título da Copa do Brasil 2004, após o Santo André conquistar a competição em pleno Maracanã.