Mane bate recorde na Premier League

Sadio Mane bateu recorde na Premier League neste domingo (17), após marcar na vitória do por 2 a 1 sobre o , e se tornar o senegalês com mais gols na competição.

O camisa 10 do Liverpool superou recorde de Demba Ba, que tinha feito 16 gols pelo em 20111-12, além de sua própria marca de 10 tentos na temporada passada.

Ele também empatou com Harry Kane, Aubameyang, e Salah, na vice-artilharia do Campeonato Inglês - o primeiro é Aguero (18).

