Manduzkic pode reforçar o Manchester United em janeiro

Fora da lista da Juventus na Champions, o atacante pode reforçar o clube de Solskjaer, em crise pela má fase na atual temporada

O está se aproximando da contratação do atacante da Mario Mandzukic em janeiro.

Os Red Devils estão confiantes de que uma taxa de transferência de 9 milhões de libras (€ 10 milhões / US$ 11 milhões) será aceita pela Juventus, que está desesperada para vender o veterano croata.

Espera-se que Mandzukic assine um contrato de 18 meses até o verão de 2021 e ganhe um salário de £ 4,4 milhões (€ 5 milhões / US $ 5,5 milhões) por ano.

Os Red Devils não marcaram mais de um gol em um jogo desde que venceram o por 4 a 0 no fim de semana de abertura da temporada.

Atualmente, encontram-se no 12º lugar na Premier League e estão no mercado para uma opção de curto prazo no ataque para ajudar a impulsioná-los para o topo.

Mandzukic desfruta de quatro excelentes anos na Juventus desde que chegou do em 2015, conquistando quatro títulos consecutivos da liga italiana e marcando 44 gols em 162 jogos.

No entanto, o jogador de 33 anos agora está excedendo os requisitos em Turim, com o novo técnico Maurizio Sarri considerando o atacante gigante inadequado para o seu estilo de futebol.

O ex- de Munique não jogou um minuto na campanha atual e ficou de fora da equipe da Juve na Liga dos Campeões.

A Juventus passou a segunda metade do verão tentando liberar Mandzukic e o ofereceu ao United durante a última parte da janela.

O vice-campeão da de 2018, que marcou o gol no tempo extra que tirou a das meias-finais na no ano passado, rejeitou a chance de se juntar ao time do Qatar Al Rayyan no mês passado.

Há interesse em seus serviços da e dos , mas o United está confiante em concluir um acordo quando a janela de transferências for reaberta em janeiro.

Esperava-se que Mandzukic liderasse a linha do United e aliviasse a pressão de Marcus Rashford, que lutou para encontrar a rede após lesões de Anthony Martial e Paul Pogba.

Ole Gunnar Solskjaer, gerente do United sob pressão, mantém o apoio do conselho em Old Trafford e apenas uma forma desastrosa de afastá-los da crença de que o norueguês é o homem certo para levar a equipe adiante.

A hierarquia do clube continuará apoiando o Solskjaer no mercado. Mandzukic não faz parte de uma estratégia de longo prazo, mas o clube reconhece que a equipe está com poucas opções e objetivos em ataque.

Solskjaer e CEO Ed Woodward sancionaram a venda de Romelu Lukaku neste verão sem assinar um substituto direto.

O United considerou brevemente uma transferência gratuita para Fernando Llorente, mas ele finalmente se juntou ao , deixando Mandzukic como o alvo número 1, e um acordo em janeiro parece provável.