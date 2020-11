Mancini quer recuperar Jô com pré-temporada agora após início ‘apressado’

Centroavante do Corinthians se recupera de lesão na panturrilha, mas só voltará quando estiver com melhor condição física após estrear na “emergência”

O técnico Vagner Mancini conta com o centroavante Jô para dar mais poder de fogo ao seu ataque, mas o retorno do atleta não depende apenas da recuperação de uma lesão na panturrilha da perna direita, sofrida na estreia do comandante. O camisa 77 só vai retornar quando atingir níveis físicos aos quais não chegou desde que foi contratado.

"A volta do Jô é pensada, ele acabou antecipando a sua volta e isso gerou uma série de complicações não só de ordem física, mas também de lesões. Nosso entendimento é que o Jô retorne à equipe a partir de uma base que a gente vem estipulando", contou Mancini.

Nas suas palavras, o treinador lembra do retorno apressado do centroavante depois da inesperada ida ao mata-mata do Paulista. Parado desde dezembro do ano passado, ele precisou entrar rapidamente em campo e já em posição de decidir.

Em um misto de identificação extrema com o clube e de boa memória muscular, Jô teve grande desempenho na reta final do Estadual e no começo do Brasileiro, mas a sequência de jogos cobrou o seu preço.

Caiu de produção ainda com Tiago Nunes, marcando pela última vez no empate por 2 a 2 com o , em setembro, e se machucou durante a vitória por 1 a 0 sobre o , a primeira com Mancini.

(Foto: Rodrigo Coca/Agência )

O diagnóstico de contratura muscular na panturrilha foi encarado como um sinal de que o corpo de Jô não estava preparado para uma sequência tão grande de jogos após o longo período de inatividade. Aos 33 anos, Jô deve encarar uma preparação física digna de pré-temporada para poder ajudar a equipe nos próximos jogos.

Algo encarado como bom sinal é o fato de o Corinthians ter apenas uma competição até o fim da temporada, o Campeonato Brasileiro, ganhando semanas cheias de treino e tempo para recuperação física. Jô e tempo é a combinação que o ainda não teve em 2020.