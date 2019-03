Mancini comemora vitória, mas vê São Paulo longe do ideal

Técnico interino diz que resultado "gera mais confiança aos atletas"

O São Paulo reencontrou o caminho da vitória e bateu o Bragantino por 2 a 0, em Bragança Paulista, neste domingo (3), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mas apesar de comemorar o resultado, o técnico interino Vagner Mancini apontou que o time está longe do que planeja.

"Não tenha dúvida que ainda está distante daquilo que eu quero e a torcida quer. A gente ainda oscilou muito na partida, mas era de fundamental importância que a gente vencesse, porque isso gera mais confiança aos atletas, nos permite estar na liderança do grupo", disse Mancini em entrevista coletiva após o jogo.

"Diante da situação do Morumbi (que sofreu danos com a chuva), os únicos que poderiam amenizar isso eram os atletas entrando em campo e se dedicando ao máximo. Então, se faltou um pouco de futebol, e acho que faltou, sobrou superação e vontade", completou.



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Mancini voltou a explicar como tem sido sua relação com o técnico Cuca, que irá assumir o comando do time em abril.

"O Cuca é um amigo meu no futebol. Durante o jogo, não temos como falar, durante a semana, sim. Eu acho que a relação é muito clara, muito simples. Não dá para o Cuca dirigir a equipe lá de Curitiba. Assim como em substituições, em armações de treino, as mexidas dentro do treino. Quando a gente se encontra ou fala, a gente discute o que está vendo. É uma parceira", disse.

Mais artigos abaixo

"A partir do momento que o Cuca assumir, ele vai ter as ideias dele, as estratégias dele. Até lá, nós temos que ter a consciência do que o São Paulo precisa agora: vencer e chegar às finais. A avaliação está sendo feita pelo Cuca. Eu estou tentando fazer uma mudança de característica", concluiu.

Agora, o São Paulo terá semana cheia de trabalho para poder se preparar para enfrentar a Ferroviária no Pacaembu, no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), pela décima rodada do Paulistão.