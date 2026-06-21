Mancini afasta a possibilidade de voltar ao Inter: “Estou conversando com a Roma sobre a renovação”

"Não consigo assistir aos jogos da Copa do Mundo, dói demais": três meses após a Itália não ter se classificado para o torneio, Gianluca Mancini não esconde a dor pelo que aconteceu em Zenica contra a Bósnia. Em entrevista à Sky Sport por ocasião de um torneio beneficente pelo aniversário da morte do jogador Mattia Giani, o zagueiro da Roma voltou a falar sobre a partida que levou à eliminação da seleção italiana: “É uma dor que me atinge profundamente. Não estou assistindo aos jogos, é difícil lidar com o fato de não estarmos lá”.





“Não gosto de falar muito, mas se por três vezes não nos classificamos, o problema não diz respeito apenas aos jovens, às categorias de base ou aos treinadores, como tenho ouvido por aí. É um problema maior. Esperamos que, com o passar dos anos e com os jovens que temos, possamos voltar a ser protagonistas na Copa do Mundo”

SOBRE O CONTRATO QUE VENCE EM 2027 – “As negociações estão em andamento, estou aguardando. Estão envolvidos os especialistas, meu agente, eu mesmo e o clube: estamos conversando e continuamos a fazê-lo. Estou aguardando respostas e veremos o que vai acontecer”.





SOBRE A ROMA - “Foi uma temporada extraordinária, com altos e baixos, mas em um campeonato longo isso é normal. Faltava a Liga dos Campeões: há sete anos sempre ficávamos a um passo. É a consagração do trabalho deste grupo: ter demonstrado nosso estilo de jogo, ter conquistado um belíssimo terceiro lugar e poder disputar a Liga dos Campeões no ano que vem. Depois do jogo em Verona, imediatamente imaginei a musiquinha da Liga dos Campeões que vou ouvir e todos os estádios que vamos ver. Estou muito feliz e mal posso esperar para aproveitar essas sensações”.