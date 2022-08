Manchester United prepara nova oferta por Antony, do Ajax

Ingleses ofereceram 70 milhões de euros nos últimos dias, mas a proposta foi recusada

Depois de acertar a contratação de Casemiro junto ao Real Madrid, o Manchester United está disposto a fechar a compra de mais um brasileiro. Segundo apurado pela GOAL, os Red Devils preparam uma nova oferta ao Ajax por Antony, que deve ser oficializada nas próximas horas.

Ainda segundo soube a reportagem, o United ofereceu, nos últimos dias, 70 milhões de euros pelo atacante brasileiro, mas os holandeses recusaram. Diante deste cenário, a diretoria do clube inglês prometeu melhorar a proposta com bônus e metas.

O interesse do United é antigo e o Ajax faz jogo duro. Desde o início da janela, quando os ingleses demonstraram o interesse, os detentores dos direitos econômicos do atleta avisaram que só aceitariam ofertas acima dos 80 milhões de euros.

Com o grande assédio, o final da janela e o interesse de Antony na transferência, a situação pode ter um desfecho positivo para o United em breve. O brasileiro, inclusive, pode ficar de fora da partida do Ajax deste domingo, diante do Sparta Roterdã, pela liga holandesa.