Manchester United x Leeds United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), por um jogo de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

Manchester United e Leeds United se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 12h (de Brasília), no Ullevaal Stadion, na Noruega, em um amistoso de pré-temporada. A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Em seus últimos cinco confrontos, no fim da temporada de 2022/23, o Manchester United venceu quatro e saiu derrotado em um. No último, no dia 3 de junho, a equipe foi derrotada na final da Copa da Inglaterra para o rival Manchester City, por 2 a 1.

Já o Leeds United tem quatro derrotas nos seus últimos cinco confrontos, além de um empate. Em sua última partida, no dia 28 de maio, a equipe foi derrotada dentro de casa para o Tottenham, por 4 a 1, resultado que rebaixou a equipe para a segunda divisão inglesa.

Prováveis escalações

Manchester United: Tom Heaton; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez, Álvaro Fernández; Fred, Mainoo e Mason Mount; Antony, Amad Diallo e Martial.

Leeds United: Van den Heuvel; Drameh, Ayling, Cooper e Struijk; Rutter, Gyabi, Shackleton e Greenwood; Bamford e Gelhard.

Desfalques

Manchester United

Sem desfalques confirmados.

Leeds United

Sem desfalques confirmados.

Quando é?