Manchester United insiste em Antony, mas Ajax faz jogo duro

Holandeses embolsaram mais de 100 milhões de euros em vendas na janela e exigem no mínimo 80 milhões de euros pela saída do brasileiro

O Manchester United ainda não desistiu de Antony, atacante de 22 anos do Ajax. Os ingleses planejam uma última investida pelo jogador, revelado nas divisões de base do São Paulo. No entanto, os holandeses não querem liberá-lo no mercado da bola, como soube a GOAL.

O Ajax mantém a pedida de 80 milhões de euros (R$ 447,43 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta. O United não está disposto a investir este valor em sua contratação. Porém, deve aumentar a proposta inicial, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 335,57 milhões).

Além da diferença de números, os holandeses travam a saída de Antony porque já alcançaram um valor considerável com vendas na atual janela de transferências. O clube faturou mais de 100 milhões de euros (R$ 559,29 milhões) com as negociações na temporada 2022/2023.

A diretoria do Ajax acertou as vendas de Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico e Dominik Kotarski no atual mercado da bola. A cúpula não gostaria de realizar novas vendas. Com o valor obtido em transferências, o clube tem condições de segurar Antony na Amsterdam ArenA por um período maior.

O atacante de 22 anos tem vínculo com o clube europeu até junho de 2025. A sua saída não está nos planos neste momento, mesmo que o novo técnico do Manchester United, Erik ten Hag, insista em sua ida para o Old Trafford. O treinador trabalhou com o atleta nas últimas duas temporadas.

A possível venda de Antony renderia uma boa grana ao São Paulo. O Tricolor paulista receberá 20% de mais-valia com a nova transação do jogador e 2,7% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador, de acordo com o cálculo feito pela Rede do Futebol a pedido da reportagem.

A GOAL apurou que o percentual será calculado em cima de uma venda de 15 milhões de euros, conforme estabelecido no contrato firmado em fevereiro de 2020. Portanto, o clube receberá 20% de tudo o que exceder 15 milhões de euros na proposta do United.