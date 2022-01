Manchester United está fora do páreo na disputa por Haaland

O Manchester United desistiu de contratar Erling Haaland, do Borussia Dortmund. O clube inglês já começou a analisar alternativas no mercado para reforçar o ataque desconsiderando o norueguês, que é um dos mais disputados do mundo.

De acordo com Mark Ogden, jornalista da ESPN. A razão apontada é que o clube inglês já sabe que Haaland quer jogar na Espanha, e deve sair de Dortmund na próxima janela de transferências.

Nesse sentido, o provável destino do atacante está entre Real Madrid e Barcelona, que são os mais interessados. É a segunda vez que o Manchester United não consegue contratar Haaland. Antes de fechar com o Borussia Dortmund, em janeiro de 2020, o norueguês recebeu uma investida dos Red Devils.

Porém, optou por acertar com o clube alemão. A intenção do United é rejuvenescer o ataque, que conta com Edinson Cavani e Cristiano Ronaldo como os principais jogadores. Como o uruguaio tem contrato até o final da temporada, o clube inglês não deve renovar e busca alternativas.

Desde o início de 2020, quando foi contratado pelo Borussia, Erling Haaland marcou incríveis 79 gols e deu outras 17 assistências em 78 partidas. Nesta temporada do futebol europeu, inclusive, o jogador segue em alto nível, tendo 22 gols e 5 assistências em 19 jogos.