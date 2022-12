Manchester United x Burnley ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa da Liga

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pelas oitavas da Copa da Liga Inglesa; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com o fim da Copa do Mundo, o futebol inglês já retorna com grande emoção! Em jogo único, Manchester United e Burnley se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sem entrar em campo oficialmente desde a vitória sobre o Aston Villa por 4 a 2, na terceira fase da Copa da Liga, o United disputou três amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo, somando uma vitória (sobre o Fulham) e duas derrotas (para o Cádiz e Betis).

Em busca da conquista da Copa da Liga pela quinta vez em sua história, o Red Devils ergueram o troféu pela última vez em 2017 ao derrotar o Southampton. Para o confronto, o técnico Ten Hag trata como dúvida a presença de Diogo Dalot, com problema no tendão, e Sancho, em recondicionamento físico.

Do outro lado, o Burnley, que manteve o aproveitamento de 100% durante os amistosos disputados com QPR, Middlesbrough e Blackburn Rovers, alcançou a classificação para a próxima fase da Copa da Liga com a vitória sobre o Crawley Town por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia; McTominay, Eriksen; Elanga, Van de Beek, Garnacho; Martial.

Escalação do provável Burnley: Peacock-Farrell; Taylor, Harwood-Bellis, Beyer, Maatsen; Cullen, Bastien; Manuel, Brownhill, Churlinov; Barnes.

Desfalques

Man. United

Raphael Varane e Lisandro Martinez, que disputaram a final da Copa do Mundo com a França e Argentina, respectivamente, são desfalques.

Burnley

Scott Twine, lesionado, é desfalque certo, assim como Connor Roberts, que cumprirá suspensão.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Old Trafford – Manchester, ING