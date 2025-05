Manchester United x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Manchester United recebe o Aston Villa na tarde deste domingo (25), às 12h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Manchester United e Aston Villa se enfrentam em Old Trafford em um duelo com significados bem distintos para cada lado. O Villa, comandado por Unai Emery, ainda sonha com uma vaga na próxima Champions League e precisa vencer fora de casa, torcendo por tropeços de City, Newcastle ou Chelsea para alcançar o objetivo. Caso contrário, restará ao time a disputa por uma das competições continentais secundárias. Do outro lado, o United chega apenas para cumprir tabela, distante da zona de classificação e longe da briga contra o rebaixamento, ocupando uma modesta 16ª posição após o vice-campeonato da Liga Europa.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Manchester United: Onana; Lindelof, Maguire e Shaw; Mazraoui, Casemiro, Mainoo e Dorgu; Bruno Fernandes e Diallo; Hojlund. Técnico: Ruben Amorim.

Mais artigos abaixo

Aston Villa: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; Onana e Kamara; Rogers, Asensio e McGinn; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Desfalques

Manchester United

Lisandro Martínez está fora.

Aston Villa

Tielemans e Marcus Rashford são desfalques.

Quando é?