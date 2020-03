Manchester United ainda procura um substituto para Wayne Rooney

Jogando pelo Derby County, o maior artilheiro da história dos Red Devils reencontra seu ex-time em duelo pela FA Cup

Nesta quinta-feira (5), o Manchester United enfrenta o Derby County pela 5ª rodada da FA Cup. A partida marcará o reencontro entre os Red Devils e Wayne Rooney. Com certeza o atacante segue sendo uma verdadeira lenda em Old Trafford e, até por isso, encontrar um substituto à sua altura não é uma tarefa nada fácil.

Ao longo de 13 temporadas em Manchester, Rooney marcou 253 gols, se tornando o goleador máximo do clube, deixando para trás ninguém menos que Sir Bobby Charlton. Desde a saída de Alex Ferguson do clube, o atacante inglês passou a ser o grande ídolo da torcida e a grande referência para os outros atletas. Então, desde que o camisa 10 saiu de Manchester, em 2017, a diretoria vem tentando encontrar alguém que possa, em partes, ocupar o posto deixado por Wayne.

Na época, o então vice-presidente Ed Woodward, queria contratar Gareth Bale e Cesc Fábregas para o lugar do inglês, mas as negociações não deram certo. Depois, Falcão Garcia e Ángel Di María vieram, mas passaram longe de ter um nome de peso na história do clube.

Então, Pogba chegou. Cotado como a grande promessa do futebol mundial, o francês foi contratado como a maior transferência da história até aquele momento, por 105 milhões de euros. Porém, o volante campeão da de 2018 também não conseguiu provar ser um ídolo desse porte. Desde a saída de Rooney, apenas Zlatan Ibrahimovic pôde de alguma maneira causar tamanho impacto. Mais tarde Sanchez foi o escolhido, mas também decepcionou.

Agora, o nome da vez para ocupar a lacuna é Erling Haaland. O norueguês, que é a nova sensação do futebol mundial, ganha cada vez mais força em Manchester, mas executar essa operação não será nada fácil. O jovem de 19 anos é desejado por praticamente todos os grandes clubes europeus.

Enquanto isso, Bruno Fernandes foi contratado. O jogador de 25 parece ter se adaptado rápido e em pouco tempo mudou significativamente o meio campo da equipe de Solskjaer. Agora, o time finalmente tem um meia que pode organizar as jogadas, criar oportunidades e marcar, principalmente com remates de fora da área, como Rooney fazia com Cristiano Ronaldo e Tevez a sua frente.

A contratação do português pode ter já ter sido um movimento para substituir Pogba, que é especulado para se transferir ao ou voltar à na próxima temporada. Além disso, o nome de Jadon Sancho também está no radar vermelho e agrada a comissão técnica.

Enquanto esses nomes não chegam e o United segue sua busca, os torcedores do Manchester poderão matar a saudade dos bons tempos de Wayne Rooney na partida desta quinta-feira (5), pela .