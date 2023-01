Manchester United admite que pagou caro demais por Antony

O brasileiro contratado na última janela de transferências custou 85 milhões de libras aos cofres dos Red Devils

Na última janela de transferências europeia, o Manchester United concordou em pagar 85 milhões de libras (R$ 514,1 milhões, aproximadamente) pela contratação do ponta-direita Antony, do Ajax. O brasileiro se tornou o quarto jogador mais caro contratado por um clube britânico, atrás de Jack Grealish, Romelu Lukaku e Paul Pogba.

Antony marcou em sua estreia pelo United contra o Arsenal, mas conseguiu apenas mais quatro gols desde então e tem dividido opiniões entre os torcedores com suas exibições e confiança excessiva em seu pé esquerdo.

Segundo a ESPN, os dirigentes do United admitem que gastaram acima das probabilidades em um jogador que inicialmente custava 53 milhões de libras (R$ 320,6 milhões, aproximadamente) quando perguntaram sobre ele pela primeira vez, com essa avaliação inflada quando a janela de transferências se aproximou do fim em 2022, e o Ajax já havia negociado alguns de seus destaques - incluindo Lisandro Martinez, que agora também está em Old Trafford.

Embora o United aceite que pagou a mais por Antony, a aposta a longo prazo permanece. Os dirigentes do clube ainda acreditam que o sul-americano era a melhor opção disponível no momento para preencher uma vaga no ataque pelo lado direito e continuam confiantes de que há muito potencial para crescimento enquanto estiver na Inglaterra.