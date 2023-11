Manchester City x Young Boys: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), na Inglaterra; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Young Boys se enfrentam na tarde desta terça-feira (7), a partir das 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Bournemouth por 6 a 1, o Manchester City volta as atenções para a Liga dos Campeões 2023/24. Com 100% de aproveitamento, os Citizens ocupam a liderança do Grupo G, com nove pontos. Nos primeiros três jogos, venceu o Estrela Vermelha, o RB Leipzig e o Young Boys por 3 a 1.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola trata como dúvida a presença de Erling Haaland, que sofreu uma lesão no tornozelo durante a última rodada da Premier League. Caso não esteja apto, Grealish é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Young Boys segue em busca da sua primeira vitória na Champions League 2023/24. Em terceiro lugar, com um ponto, a equipe foi derrotada pelo RB Leipzig e pelo City, e empatou com o Estrela Vermelha.

Vale destacar que o Manchester City é o atual campeão da Liga dos Campeões. Na temporada 2022/23, venceu a Inter de Milão na final por 1 a 0, com gol de Rodri, e levantou o título inédito.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Stone, Aké e Akanji; Rodri, Matheus Nunes e Bernardo Silva; Álvarez, Doku e Haaland (Grealish). Técnico: Pep Guardiola.

Young Boys: Racciopi; Blum, Camara, Benito e Garcia; Lauper, Monteiro e Males; Ugrinic, Nsame e Meschack Elia. Técnico: Raphaël Wicky.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Young Boys

Amenda está cumprindo serviço militar, enquanto Kastriot Imeri, lesionado, está fora.

Quando é?