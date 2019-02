Manchester City x Chelsea: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Partida será a primeira após a humilhação imposta pelo City ao Chelsea, quando venceu por 6 a 0. Agora é a finalíssima da Carabao Cup

Manchester City e Chelsea disputam a final da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa) nesse domingo (24), às 13h30 (de Brasília), no Wembley Stadium. O confronto será transmitido pela ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Watch ESPN. Aqui na Goal Brasil, você acompanha o jogo em tempo real.

É a possibilidade de Pep Guardiola conquistar seu terceiro título oficial com o Manchester City, já para Maurizio Sarri é a oportunidade para ele conquistar o primeiro título de campeão de toda sua carreira como treinador.

JOGO Manchester City x Chelsea DATA Domingo, 24 de fevereiro LOCAL Wembley Stadium - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão no canal ESPN Brasil, apenas para TV fechada. O Watch ESPN , serviço de streaming do canal também passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Gabriel Jesus, John Stones e Benjamin Mendy estão lesionados e não devem jogar.

Provável escalação:

CHELSEA

Kepa Arrizabalaga, Pedro, Danny Drinkwater, Davide Zappacosta e Gary Cahill são dúvidas para o confronto.

Provável escalação: