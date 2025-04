Manchester City x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (02), pela 35ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Wolverhampton na tarde desta sexta-feira (02), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca de uma vaga na próxima Champions League, o Manchester City quer aproveitar o fator casa e o bom momento vivido nas últimas rodadas. A equipe comandada por Pep Guardiola ocupa a quarta colocação — dentro da zona de classificação — com 61 pontos, e está invicta há seis partidas, somando três vitórias consecutivas, na competição.

O time também chega embalado após vencer o Nottingham Forest por 2 a 0 na semifinal da Copa da Inglaterra, garantindo presença na final contra o Crystal Palace, marcada para 17 de maio, em Wembley. Apesar da boa fase, Guardiola ainda não poderá contar com Erling Haaland e Rodri, que seguem como desfalques por lesão.

Do outro lado, o Wolverhampton também vive uma fase positiva sob o comando de Vítor Pereira. Desde a chegada do treinador português, o time afastou qualquer risco de rebaixamento. Em 18 partidas à frente dos Wolves, Pereira conquistou 10 vitórias, dois empates e sofreu apenas seis derrotas. Com isso, levou a equipe ao 13º lugar da tabela, com 41 pontos, e chega embalada por uma sequência de seis triunfos seguidos.

No histórico do confronto, os clubes já se enfrentaram 130 vezes, com vantagem para o Manchester City, que venceu 55 partidas. O Wolverhampton triunfou em 49 jogos, enquanto outros 26 terminaram empatados. No último encontro entre as equipes, em 20 de outubro de 2024, no Molineux Stadium, os citizens levaram a melhor com uma vitória por 2 a 1.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo, Kovacic, De Bruyne; Savinho, Foden e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Wolverhampton: Sá; Doherty, Toti, Agbadou; Semedo, André, João Gomes, Ait Nouri; Matheus Cunha, Munetsi e Larsen. Técnico: Vítor Pereira.

Desfalques

Manchester City

Erling Haaland, John Stones, Nathan Aké e Rodri estão fora.

Wolverhampton

Yerson Mosquera, Pedro Lima, Enso González e Sasa Kalajdzic estão fora. Enquanto Sam Johnstone é dúvida.

Quando é?