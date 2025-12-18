Manchester City x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeoanto Inglês 2025/26

O Manchester City recebe o West Ham na tarde deste sábado (20), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. As fases das duas equipes não poderiam ser mais contrastantes.

Os Cityzens podem assumir a liderança do campeonato, ao menos de forma provisória, em caso de vitória sobre os Hammers. Atuando antes do Arsenal, o time sabe exatamente o que precisa fazer. Aos poucos, mas de maneira consistente, a equipe de Pep Guardiola vem recuperando sua melhor forma: domina os adversários, controla as partidas com naturalidade e volta a impor seu estilo com autoridade. A vitória segura por 2 a 0 sobre o Brentford, mesmo sem muitos titulares, garantiu vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa e ampliou a sequência para seis triunfos consecutivos em todas as competições.

Do outro lado, Nuno Espírito Santo até começou sua passagem pelo London Stadium com duas vitórias, mas o bom momento durou pouco. O que parecia um início promissor rapidamente se revelou um falso alvorecer, já que o treinador português não conseguiu dar sequência aos bons resultados. Com apenas três pontos somados nos últimos cinco jogos, o West Ham ocupa a 18ª posição e está a três pontos da zona de segurança. A equipe chegou a liderar o placar duas vezes contra o Aston Villa, mas novamente falhou em sustentar a vantagem. Nuno tem alternado esquemas e peças na tentativa de encontrar o equilíbrio ideal, sem sucesso até aqui. O resultado tem sido uma defesa vulnerável — algo pouco comum em equipes comandadas pelo português.

Onde assistir a Manchester City x West Ham

No Brasil, a partida entre Manchester City x West Ham terá transmissão através do plano Premium do Disney+, no streaming.

Horário de início do jogo Manchester City x West Ham

O Etihad Stadium sediará a partida neste sábado, 20 de dezembro de 2025, às 12h (de Brasília).

Manchester City vs West Ham: notícias da equipe e elencos

Notícias do time do Manchester City

A possível lesão de Oscar Bobb é a única grande preocupação para os Cityzens após o confronto no meio da semana. Jeremy Doku também segue fora até a primeira semana de janeiro, juntando-se a Rodri, Mateo Kovacic e John Stones no departamento médico. Além disso, Rayan Aït-Nouri e Omar Marmoush se apresentaram às suas seleções para a Copa Africana de Nações, o que obriga Pep Guardiola a lidar com um elenco mais enxuto justamente ao entrar em um período decisivo da temporada. Diante desse cenário, não é de se esperar muita rotação no tradicional “Pep Roulette”.

Escalação provável:

Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; González; Cherki, Silva, Reijnders, Foden; Haaland.

Notícias do time do West Ham

Os Hammers não contarão com seus laterais titulares, já que tanto Aaron Wan-Bissaka quanto Malick Diouf se ausentaram para disputar a Copa Africana de Nações. Diante disso, Kyle Walker-Peters e Max Kilman devem ser utilizados como laterais ou alas. Ainda não há confirmação sobre o sistema tático que Nuno adotará na partida, mas, considerando o poder ofensivo do City, a formação com três zagueiros surge como a alternativa mais segura.

Escalação provável:

Areola; Mavropanos, Todibo, Kilman; Walker-Peters, Magassa, Soucek, Fernandes; Paquetá; Bowen, Summerville.

Forma

Histórico de Confrontos

Classificação

