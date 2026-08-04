Enzo Maresca, técnico do Manchester City, acredita que ainda tem trabalho sério a fazer no mercado de transferências, e mantém contato regular com os dirigentes do clube com o objetivo de reforçar sua equipe.

O Manchester City enviou um recado aos seus rivais na Premier League ao concluir uma contratação recorde para o clube, no valor de 116 milhões de libras esterlinas, pela estrela do Nottingham Forest e da Inglaterra, Elliot Anderson, no mês passado.

Isso marcou a chegada do meio-campista de 23 anos como a primeira contratação da era Maresca, depois que Pep Guardiola encerrou a cortina sobre seu brilhante mandato de uma década no Etihad Stadium no início deste verão.

Mas Anderson segue sendo o único reforço no elenco principal do Manchester City, faltando menos de um mês para o encerramento da janela de transferências de verão, e cresce a impaciência da torcida por mais reforços após dois anos sem o título da Premier League.

Enquanto isso, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké e Manuel Akanji tiveram permissão para deixar a metade azul de Manchester, seguindo Guardiola porta afora e levando consigo uma grande dose de experiência.

Alguns relatos da imprensa indicaram que o Manchester City busca ativamente fechar um acordo com o ponta do Chelsea, Pedro Neto, um jogador que Maresca conhece bem, é claro, do período em que estiveram juntos em Stamford Bridge.

Resta ver se o Manchester City estará disposto a atender ao pedido do Chelsea de 70 milhões de libras esterlinas pelo internacional português, cujo nome também está ligado ao Milan.

Maresca afirmou em uma coletiva de imprensa antes do amistoso do Manchester City contra a seleção de estrelas do Campeonato Coreano, em Seul: "Felizmente, este é um time que não precisa fazer muitas coisas".

E acrescentou, conforme noticiado pelo jornal Metro: "Ao mesmo tempo, e como já sabemos, o clube perdeu jogadores importantes em termos de experiência, como Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Aké) e outros jogadores".

Prosseguiu: "Então, com certeza, há coisas que precisamos fazer".

Respondendo a uma pergunta sobre se o Manchester City estava próximo de contratar outros jogadores, Maresca respondeu: "Não, não no momento".

E apontou: "O motivo que me levou a dizer que há coisas a serem feitas é que a janela de transferências está aberta, e quando ela está aberta, qualquer coisa pode acontecer".

Continuou: "Sim, é apenas agosto, e depois em setembro, quando ela fecha, a situação fica completamente diferente".

Maresca fez questão de tranquilizar os torcedores, dizendo que mantinha contato diário com o diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana, e o CEO, Ferran Soriano, para discutir as possíveis contratações e saídas.

O italiano acrescentou: "Hugo está aqui, e Ferran também está aqui".

Prosseguiu: "Estamos apenas tentando conversar dia após dia para ver se precisamos fazer alguma coisa".

Concluiu: "Como eu disse, com certeza há coisas que precisamos fazer, mas estamos em contato todos os dias".











