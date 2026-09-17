Manchester City tem noite tranquila na estreia de Gerónimo Rulli

O Manchester City garantiu vaga na próxima fase da Copa da Liga Inglesa na noite de quinta-feira. A equipe venceu o Norwich City, da Championship, por 5 a 0 em casa.
No Manchester City, muitos grandes nomes começaram no banco de reservas na noite de quinta-feira. O técnico Enzo Maresca iniciou com o jovem Floyd Samba, de apenas 17 anos, centralizado no ataque. Ele teve Allan e Rayan Aït-Nouri pelos lados.
No meio-campo, começaram Ayoubb Bouaddi, Mateo Kovacic e Rayan Cherki. A defesa foi formada, da direita para a esquerda, por Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Nico O’Reilly. Debaixo das traves, o ex-Ajax Gerónimo Rulli fez sua estreia.
Nos primeiros minutos da partida, as duas equipes trocaram algumas investidas, mas sem criar grande perigo. Só aos 30 minutos o placar foi aberto em Manchester.
O primeiro gol foi marcado por Samba. O alemão testou com categoria para o fundo da rede após cruzamento de Allan: 1 a 0. Três minutos depois, Cherki já ampliou com uma finalização colocada no canto inferior, depois de Bouaddi deixá-lo cara a cara com o goleiro.
Logo depois do intervalo, o Manchester City matou o jogo de vez. Allan, que já havia dado uma assistência antes, também coroou sua estreia pelo clube com um gol. Após uma bela jogada individual, ele soltou a bomba no canto mais distante.
Alguns minutos depois, os Citizens ampliaram ainda mais. Samba recebeu a bola na área do Norwich e acertou uma bela finalização colocada. Na sequência, os visitantes até descontaram, mas o gol de Mohamed Touré foi anulado por impedimento.
Na reta final, o reserva Ryan McAidoo ainda fez o quinto: 5 a 0. O atacante de 18 anos mandou a bola no ângulo de primeira.