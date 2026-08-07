O Barcelona fez uma oferta de cerca de 45 milhões de euros por Rodri. A informação é de Ben Jacobs. No entanto, o Manchester City quer receber muito mais pelo meio-campista e rejeitou a proposta.

Jacobs sabe que o Manchester City espera receber cerca de 75 milhões de euros por Rodri, cujo contrato no Etihad Stadium vai até meados de 2027. No momento, portanto, ainda há uma diferença considerável entre a oferta do Barcelona e o preço pedido pelo Manchester City.

Ainda assim, o Barcelona acredita que tem uma boa chance. “O Barcelona voltará com uma nova oferta e segue otimista”, escreve Jacobs.

Por muito tempo, Rodri, madrilenho de nascimento, esteve aberto a uma ida para o Real Madrid. No entanto, durante muito tempo o interesse não foi recíproco, o que o fez perder a paciência e decidir se abrir ao Barcelona.

Este último clube decidiu avançar. Na quinta-feira, o especialista em mercado de transferências Matteo Moretto informou que os catalães chegaram a um acordo pessoal com o campeão mundial de 30 anos.

Rodri liderou a Espanha no último verão, como capitão, ao título mundial. Alguns de seus companheiros na La Roja ajudaram a convencer Rodri a escolher um próximo passo no Spotify Camp Nou.

Fabrizio Romano acrescentou na quinta-feira que o Barcelona segue atento a movimentações do Real Madrid. O Real esteve nas últimas semanas especialmente focado na contratação do atacante Yan Diomandé, do RB Leipzig.

Rodri passou pelas categorias de base do Atlético de Madrid, mas despontou no Villarreal. Em 2018, voltou ao Atleti, antes de ser vendido ao Manchester City em 2019, onde se transformou em um meio-campista de nível absoluto de classe mundial.