Manchester City se prepara para um prejuízo gigante vendendo o "renegado" Jack Grealish

Fora dos planos de Pep Guardiola, meia inglês deve deixar o clube nesta janela por um valor muito menor do que foi pago para contratá-lo em 2021

O QUE ACONTECEU

O meia inglês se tornou o jogador mais caro da história do futebol britânico ao deixar o Aston Villa, clube onde foi revelado, rumo ao Etihad Stadium em 2021. Um valor na casa dos nove dígitos levou o talentoso armador para o Manchester City.

O CONTEXTO

Grealish conquistou três títulos da Premier League com os Citizens e fez parte da histórica tríplice coroa na temporada 2022/23, que incluiu também as conquistas da Copa da Inglaterra e da Champions League. No entanto, seu futuro passou a ser alvo de questionamentos.

Mais artigos abaixo

(C)Getty Images

VOCÊ SABIA?

Após acumular 157 partidas pelo Manchester City, com 17 gols marcados, Grealish acabou ficando fora dos planos de Pep Guardiola para o Mundial de Clubes. Ele ainda tem dois anos de contrato restantes, com vínculo válido até 2027.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester City está aberto a propostas, e, segundo o Manchester Evening News, uma oferta em torno de £40 milhões seria suficiente para que os Citizens — que já têm movimentado a janela atual — vendam seu camisa 10.

Getty

O QUE VEM POR AÍ PARA GREALISH

Parte do problema para o Manchester City é que o rival Manchester United também está tentando negociar Marcus Rashford, outro nome ofensivo da seleção inglesa, com um valor de mercado semelhante. Ambos estão sendo ligados aos mesmos clubes interessados, o que pode complicar as negociações.