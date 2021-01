Manchester City oferece 10 milhões de euros por jovem dupla do Fluminense

Com Shakhtar Donetsk à espreita, ingleses correm para fechar com volante Metinho e atacante Kayke, ambos de 17 anos

O entrou forte na disputa para tirar de uma única vez dois jovens destaques da base do : o volante Metinho e o atacante Kayky (na foto), ambos de 17 anos. A Goal apurou que o clube inglês colocou na mesa dos cariocas uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) pela dupla.

Natural do Congo, Metinho tem dupla nacionalidade brasileira e começou a carreira no futsal do , mas ainda com 13 anos rumou para o Tricolor. Foi recentemente incluído na lista de futuras promessas internacionais "Next Generation”, do jornal britânico The Guardian.

Bastante cobiçado na Europa, Kayky também está na mira do , que, inclusive, já oficializou uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões), com outros 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em metas atingidas, segundo publicado pelo GloboEsporte.com. Até o momento, não houve qualquer avanço na negociação com os ucranianos.