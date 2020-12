Manchester City fez o melhor jogo da temporada, diz Guardiola

Citizens engatam sexto jogo sem perder e entram de vez na briga pelo título inglês

O parece estar voltando à sua melhor forma para a disputa do título da Premier League. Com a vitória sobre o por 2 a 0, neste sábado (26), o time de Pep Guardiola subiu para a quinta posição - a cinco pontos do líder -, e está há seis jogos sem perder.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Pep Guardiola afirmou que acredita que sua equipe está começando a mostrar o futebol que os levou a conquistar títulos consecutivos na .

"Foi a melhor exibição da temporada. Nosso futebol tem que ser jogado no mesmo ritmo. Não podemos jogar para cima e para baixo tão rápido. Temos que fazer um ritmo e mil milhões de passes no momento certo. Para fazer isso, todos devem estar em suas posições e fazer seu trabalho - hoje foi um grande exemplo", analisou.



O City dominou o duelo e, por várias vezes, rondou a área rival, quando é, de fato, perigoso. Além disso, nos últimos 565 minutos de jogo, os citizens sofreram apenas um gol.

"Os jogadores estiveram muito bem e estou muito contente. Temos uma vitória, conquistamos algumas posições e agora precisamos ter calma porque é sem parar", analisou Guardiola.

"Em menos de 44 horas temos outro jogo e vamos para Goodison Park (contra o ) para tentar jogar bem. O resultado é sempre consequência da forma como jogou. Este foi o nosso sucesso no passado e vamos continuar nos próximos anos", concluiu.