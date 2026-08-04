Enzo Maresca, técnico do Manchester City, acredita que ainda tem muito trabalho pela frente no mercado de transferências e mantém contato regular com os dirigentes do clube com o objetivo de reforçar seu elenco.

O Manchester City enviou um recado aos seus rivais na Premier League ao concretizar, no mês passado, uma contratação recorde para o clube no valor de 116 milhões de libras esterlinas para acertar com o astro do Nottingham Forest e da Inglaterra, Elliot Anderson.

Isso marcou a chegada do meio-campista de 23 anos como a primeira contratação da era Maresca, depois que Pep Guardiola encerrou seu mandato brilhante de uma década no Etihad Stadium no início do verão.

Mas Anderson ainda é o único reforço do elenco principal do Manchester City, com menos de um mês para o fim da janela de transferências do verão, e a impaciência dos torcedores por mais contratações vem aumentando após dois anos sem o título da Premier League.

Enquanto isso, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké e Manuel Akanji foram autorizados a deixar a metade azul de Manchester, seguindo Guardiola porta afora e levando consigo uma boa dose de experiência.

Alguns relatos da imprensa apontaram que o Manchester City busca ativamente fechar um negócio com o ponta do Chelsea, Pedro Neto, um jogador que Maresca conhece bem, é claro, do período em que estiveram juntos em Stamford Bridge.

Resta saber se o Manchester City estará disposto a atender ao pedido do Chelsea de 70 milhões de libras esterlinas pelo internacional português, cujo nome também é associado ao Milan.

Maresca afirmou em coletiva de imprensa antes do amistoso do Manchester City contra o time das estrelas da liga coreana, em Seul: "Felizmente, este é um time que não precisa fazer muitas coisas".

E acrescentou, conforme noticiado pelo jornal Metro: "Ao mesmo tempo, e como já sabemos, o clube perdeu jogadores importantes em termos de experiência, como Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Aké) e outros jogadores".

Ele prosseguiu: "Então, com certeza, há coisas que precisamos fazer".

Ao ser questionado se o Manchester City estava próximo de contratar outros jogadores, Maresca respondeu: "Não, não neste momento".

E apontou: "O motivo que me levou a dizer que há coisas a fazer é que a janela de transferências está aberta, e quando ela está aberta, qualquer coisa pode acontecer".

Ele continuou: "Sim, é apenas agosto, e depois, em setembro, quando ela fechar, a situação fica completamente diferente".

Maresca fez questão de tranquilizar os torcedores, afirmando que mantém contato diário com o diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana, e com o CEO Ferran Soriano para discutir possíveis negociações de chegadas e saídas.

O italiano acrescentou: "Hugo está aqui, e Ferran também está aqui".

E prosseguiu: "Estamos apenas tentando conversar dia após dia para ver se precisamos fazer alguma coisa".

E concluiu: "Como eu disse, com certeza há coisas que precisamos fazer, mas estamos em contato todos os dias".











