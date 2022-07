Manchester City contrata meio-campista para suprir saída de Fernandinho

Kalvin Phillips, um dos principais nomes do Leeds nas última temporadas, recebeu a difícil missão de substituir o brasileiro

O Manchester City foi ao mercado buscar um substituto para Fernandinho, que deixou o clube ao final da temporada 2021-22 após nove anos. O escolhido para a missão de ocupar a vaga do ídolo foi Kalvin Phillips, que chega aos Citizens vindo do Leeds United.

Desde a saída de Fernandinho, Phillips foi o principal alvo do City na janela de transferências. O jogador deixa o Leeds como um ídolo por ter sido parte da equipe que levou o clube que vivia no meio da tabela da Championship à Premier League. Pela seleção inglesa, na Eurocopa 2020, o meio-campista também chamou atenção.

"É uma boa sensação ter tudo resolvido e ser oficialmente um jogador do Manchester City, estou muito feliz", disse o reforço do City. "Acho que nos últimos anos no Leeds eu me saí muito bem. Só quero me testar no próximo passo com bons jogadores com uma ética de trabalho inacreditável e um técnico inacreditável também".

Inicialmente, o City vai pagar 42 milhões de libras (cerca de 263,8 milhões de reais) pela contratação de Phillips, que pode render mais £ 3 milhões ao Leeds em caso de metas cumpridas no contrato, enquanto os Peacocks acreditam que possam receber até £ 50 milhões caso todo o contrato seja cumprido. O vínculo assinado por Phillips é válido por seis anos, até 2028, com vencimentos estimados em 150 mil libras por semana.

O novo camisa 4 do Manchester City deve travar uma briga com Rodri por uma vaga de titular no time de Pep Guardiola, mas também pode aparecer ao lado espanhol em outro esquema, mais parecido com o papel que tem na seleção inglesa. Na busca por um esquema que beneficie Erling Haaland, Phillips pode ser uma boa opção para o treinador dos Citizens.

Na visão de Jonathan Smith, correspondente do Manchester City para a GOAL, Phillips, em seu tempo de Leeds, mostrou que tem duas das características mais importantes para Guardiola: capacidade de detectar perigo e inteligência para o ataque. Isso, junto do potencial de crescimento do jogador de 26 anos que terá seu primeiro desafio fora de seu clube de infância, faz dele uma ótima contratação para a equipe, que veio forte no mercado do verão europeu.