Manchester City x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester City recebe o Chelsea neste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa terceira posição (ultrapassado pelo Aston Villa, que tem um jogo a mais) e tem 41 pontos até o momento, com 13 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na última partida da Premier League, os Citizens empataram com o Sunderland, fora de casa, em 0 a 0.
Já o Chelsea é o quinto colocado na tabela e tem 30 pontos, com retrospecto de oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. Os Blues, no último jogo que disputaram, empatarem em 2 a 2 com o Bournemouth, fora de casa, em um jogo onde todos os gols foram marcados no início da partida. David Brooks, dos Cherries, abriu o placar aos seis minutos, até que aos 15 o árbitro marcou um pênalti para o Chelsea, que Cole Palmer converteu. Pouco depois, aos 23 minutos, Enzo Fernández virou o jogo para o time da casa, mas aos 27 minutos Justin Kluivert balançou as redes para o Bournemouth e igualou a partida em 2 a 2.
Este jogo chega em um momento conturbado para o Chelsea, que recentemente demitiu seu treinador Enzo Maresca e abriu precedentes para uma grande crise no oeste de Londres. Pep Guardiola, treinador do Manchester City e amigo íntimo de Maresca, com quem dividiu a comissão técnica do City por anos, falou que "O Chelsea perdeu um grande treinador" ao dispensar o italiano. Enquanto os Blues não contratam seu novo comandante, Callum McFarlane, treinador do Chelsea sub-21, comandará o time no jogo contra os Citizens.
Prováveis escalações
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Josko Gvardiol, Nathan Aké, Ruben Dias e Matheus Nunes; Tijjani Reijnders, Rodri e Bernardo Silva; Phil Foden e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guadiola
Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Reece James; Enzo Fernández e Andrey Santos; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Callum McFarlane
Desfalques
Manchester City
Lesionados: Oscar Bobb, Savinho, John Stones e Mateo Kovacic. Dúvidas: Nico González e Nico O'Reilly. Em serviço pela seleção na CAN: Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri.
Chelsea
Lesionados: Levi Colwill. Dúvidas: Romeo Lavia, Dário Essugo, Marc Cucurella e Jorrel Hato. Suspensos: Moisés Caicedo.
Quando é?
- Data: domingo, 4 de janeiro de 2026
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra