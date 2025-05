Manchester City x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste terça-feira (20), pela 37ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Manchester City recebe o Bournemouth na tarde desta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A reta final da temporada promete fortes emoções no Etihad Stadium. Com 65 pontos, o Manchester City ocupa o quarto lugar na tabela e luta diretamente por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Depois do amargo vice-campeonato na Copa da Inglaterra, a equipe de Pep Guardiola volta suas atenções para a Premier League com a missão de reagir — especialmente após a derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace. Apesar da campanha aquém do esperado, há um fator especial: este será o último jogo de Kevin De Bruyne com a camisa do City.

O Bournemouth, por sua vez, aparece na décima posição, com 53 pontos. A derrota para o Aston Villa na rodada anterior interrompeu uma boa sequência, mas o time de Andoni Iraola já garantiu um campeonato seguro e joga para surpreender fora de casa.

Manchester City e Bournemouth se enfrentaram apenas 23 vezes na história, com amplo domínio dos Citizens: são 20 vitórias, dois empates e apenas um triunfo dos Cherries. O duelo mais recente entre as equipes aconteceu em 30 de março de 2025, pela Copa da Inglaterra, e terminou com vitória dos comandados de Pep Guardiola por 2 a 1, fora de casa.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Bernardo, Kovacic, De Bruyne; Savinho, Doku e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarryi, Huijsen, Kerkez; Adams, Cook, Kluivert; Semenyo, Tavernier e Evanílson. Técnico: Andoni Iraola.

Desfalques

Manchester City

John Stones e Rodri estão fora.

Bournemouth

Dango Ouattara, Ryan Christie, Alex Scott, Enes Unal e Luis Sinisterra estão fora.

Quando é?