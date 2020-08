Manchester City “abre a carteira” e faz o que Klopp temia ver

Equipe comandada por Pep Guardiola faz investimentos pesados no mercado, promete mais e incomoda Liverpool

E o deve vir mais forte para a próxima temporada: o clube já contratou dois reforços, deve realizar ainda mais investimentos e vem com tudo para tentar bater a soberania do Liverpool em 2019-20.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Não é de hoje, no entanto, que a força do clube no mercado incomoda os Reds: após os Citizens serem absolvidos no julgamento do Fair Play Financeiro, Jurgen Klopp falou com todas as letras que a decisão foi ruim para o futebol. E os primeiros indícios dão conta de que o time comandado por Pep Guardiola continuará "gastão" no mercado.

Mais times

Em meio a uma janela onde poucos podem gastar, devido à pandemia do coronavírus - e o próprio Liverpool evitará fazer grandes contratações -, o Manchester City já trouxe duas novas peças e vem forte para trazer outros possíveis titulares.

Os dois reforços já anunciados são Nathan Aké e Ferrán Torres. Ainda que nenhum dos dois chegue para ser titular absoluto, custaram juntos cerca de 70 milhões de euros e são jogadores com boa margem de evolução que podem ganhar minutos importantes já em 2020-21 - especialmente Aké, dada a lacuna a ser preenchida no miolo de zaga do City.

🚨 Manchester City agora quer assinar Kalidou Koulibaly, e as discussões começaram com seu representante Fali Ramadani. Os dois clubes devem se reunir na próxima semana. pic.twitter.com/UZs1jAWJ9x — AGÜERO MIL GRAU™ (@AgueroMilGrau) August 6, 2020

Clube que mais gastou dinheiro com jogadores nos últimos anos, o Manchester City continua esbanjando numa época em que seu principal rival na briga pela Premier League "fecha a casinha" e se preocupa em manter o elenco. E se Kalidou Koulibaly, bola da vez para assumir a titularidade na defesa, realmente for contratado, pode ter certeza que será por uma quantia exorbitante.

Mais artigos abaixo

Além das diferenças dentro de campo e do confronto de estilos entre Klopp e Guardiola, pode ser dito que Manchester City e representam duas filosofias de mercado diferentes neste momento: o elenco campeão dos Reds foi montado principalmente - excluindo Alisson e Van Dijk - com investimentos menores e menos seguros, enquanto os Citizens formaram um grupo vencedor, caro e cheio de estrelas.

Nenhuma destas formas de montagem de elenco está "certa" ou "errada": não é demérito gastar, desde que você tenha como pagar. Tudo isso vai dando mais peso para um confronto que promete ser talvez o mais agitado na nos próximos anos.