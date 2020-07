Guardiola "provocador": a surpresa do Manchester City confirmado na próxima Champions

Treinador respondeu rivais com ironia após notícia de que o clube inglês não perderá vaga na Liga dos Campeões

O recebeu uma notícia incrível nesta segunda-feira (13): o clube foi punido em dez milhões de euros pelo CAS, mas não foi suspenso de competições internacionais e poderá jogar as próximas edições da Liga dos Campeões da Uefa, após ter sido pego pela comissão de Fair Play financeiro da Uefa.

A decisão da corte arbitral do esporte de revogar a suspensão de dois anos concedida ao clube gerou indignação em treinadores, dirigentes e jornalistas em toda a Europa. Ainda que o City tenha sofrido uma multa significativa, muitos afirmam que este é o começo do fim das regras atuais da modalidade.

Agora garantido na Liga dos Campeões, o Manchester City tem outra missão: renovar o contrato do treinador Pep Guardiola - atualmente, o vínculo do técnico com o clube só vai até o final da próxima temporada (e muitos afirmavam que ele não iria renovar se a equipe fosse punida severamente).

E o catalão partiu para o ataque - como costuma fazer dentro de campo - em relação à aqueles que criticaram a decisão do CAS.

Dentre eles, estão treinadores rivais como Jurgen Klopp, do , José Mourinho, do , bem como Javier Tebas, presidente da . O alemão afirmou que "o veredito final não foi um bom dia para o futebol", enquanto que o "Special One" chamou a decisão de "desastre". Já Tebas afirmou que o "CAS não é mais o órgão apropriado para julgar decisões institucionais no futebol".

Tais declarações irritaram Guardiola. O técnico botou a boca no trombone e ironizou vários dos comentários: "Mourinho e todos os treinadores sabem que nós fomos acusados injustamente, que merecemos um pedido de desculpas. Sabemos que Wolves, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea não nos defenderão." declarou o técnico, antes de ironizar Klopp diretamente. "Ontem foi um bom dia para o futebol, nós respeitamos as regras e fomos absolvidos. Se tivéssemos as quebrado, seríamos banidos".

"As pessoas sussurravam sobre nosso clube. Olhe nos nossos olhos e fale na nossa cara. Eles perderam fora de campo. Terão que tentar nos bater dentro das quatro linhas." provocou, antes de dar uma cutucada final em times considerados 'maiores' pela mídia. "Eu sei que para times de elite como , United e Liverpool, não é confortável que nós estejamos no topo. Eles tem que entender que nós trabalhamos duro e merecemos estar aonde estamos, lutando para conquistar os títulos que eles conquistavam no passado".

"Este cara é muito ciumento. Pergunte a ele qual tribunal deve nos julgar, já que ele sabe tudo do assunto." ironizou Guardiola sobre Tebas, antes do golpe final. "A La Liga tem que se preparar com si mesma. Estaremos na Liga dos Campeões na próxima temporada, senhor Tebas. Ai sim, se preocupe conosco."