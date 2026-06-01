"Malen entra em ação pessoalmente para trazer um grande nome para a AS Roma"

Donyell Malen parece estar desempenhando um papel ativo em uma possível transferência de Julian Brandt para a AS Roma. O meio-campista ofensivo do Borussia Dortmund está no topo da lista de desejos do clube italiano, que busca, neste verão, mais criatividade no ataque.

Brandt, de 30 anos, tem contrato prestes a expirar no Dortmund e, por isso, é considerado uma grande oportunidade no mercado de transferências. A Roma está atualmente analisando as possibilidades de trazer o alemão para a capital italiana.

Além disso, uma transferência poderia levar a uma reunião com Malen. A dupla formou uma parceria de sucesso no Dortmund por anos e, juntos, somaram nada menos que 73 gols e 62 assistências em um período de três temporadas e meia.

De acordo com notícias anteriores, o ex-diretor da Roma, Frederic Massara, já havia sondado o interesse de Brandt em março. O meio-campista teria indicado estar aberto a uma transferência para a Série A.

Embora a Roma esteja agora seguindo um novo rumo esportivo e se espere a chegada de Tony D’Amico como diretor técnico, a postura de Brandt parece inalterada. O alemão ainda está interessado em uma transferência para Roma.

Segundo o Corriere dello Sport, Malen entrou em contato pessoalmente com seu ex-companheiro de equipe pouco antes de partir para o campo de treinamento da seleção nacional. Nessa ocasião, ele teria perguntado a Brandt se ele teria interesse em jogar juntos em Roma.

A reação do jogador com 48 convocações pela seleção alemã teria sido positiva. Brandt vê principalmente uma perspectiva em disputar a Liga dos Campeões e ganhar experiência na Série A.

Brandt estaria exigindo um salário anual de cerca de quatro milhões de euros, valor que estaria dentro das possibilidades financeiras da AS Roma.