Malcom sobre os treinos leves do Barcelona: 'me acostumei a 40, 50 minutos'

Atacante ex-Corinthians, hoje no Zenit, da Rússia, revela que treinos curtos podem ter contribuído com suas lesões em Barcelona

Ex- e , Malcom foi contratado pelo em 2018 mas não conseguiu mostrar seu futebol na Catalunha, sendo atrapalhado por constantes lesões. Agora no , da , o atacante revelou, em entrevista ao SER Catalunya, um dos motivos responsáveis por seu baixo desempenho, em sua opinião.

Ao se despedir do programa ‘Què t’hi Jugues’, o brasileiro pediu desculpas por não ter atendido o telefone dizendo que estava em sua segunda sessão de treinos. Então, ele foi perguntado se treinava mais na Rússia, e não exitou ao responder.

“Sim, treino muito mais aqui, em sessões duplas. Eu acho que foi por isso que me machuquei [no Barcelona]”, disse o jogador rindo.

Mais times

Além de não treinar em dois períodos, o brasileiro também disse que os treinos eram mais leves e com menos intensidade.

“Eu estava acostumado a treinar só 40-50 minutos em Barcelona”, completou.

Muitos outros brasileiros já comentaram sobre a diferença dos treinamentos no e em alguns clubes europeus. Da mesma forma que se joga bem menos na Europa, as atividades muitas vezes são mais focadas nas partes técnicas e táticas do que propriamente na parte física. Até por isso muitos atletas levam seus próprios preparadores físicos para a Europa.

Mas mesmo com a brincadeira e as risadas, a crítica acaba valendo. Já havia feito outros comentários negativos sobre sua passagem na Catalunha mas sempre se mostrou muito grato pela oportunidade. Ele também contou que tem boas recordações do clube e que mantém contato com Arthur, Semedo e Coutinho, que pode retornar ao clube catalão.

Pelo Barcelona, o atacante jogou apenas 24 partidas e marcou quatro gols. Números bem abaixo dos apresentados nas duas temporadas anteriores, pelo Bordeaux, quando teve médias de quase 42 partidas e 11 gols em cada uma delas.

Mais artigos abaixo

Então, após não se adaptar bem ao clube catalão, o jogador se transferiu ao Zenit, onde está desde 2019. Mas na Rússia, Malcom ainda não conseguiu reencontrar seu melhor momento, tendo feito apenas seis aparições e um gol desde que foi contratado.

Por fim, o brasileiro também disse que espera ansiosamente pelo fim da crise do novo coronavírus para poder ver Messi jogar novamente.