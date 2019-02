Malcom: "Já assisti meu gol mais de 100 vezes"

Malcom marcou o único gol do Barcelona durante o empate, por 1 a 1, contra o Real Madrid

Atacante do Barcelona, Malcom Oliveira se tornou um dos principais protagonistas da primeira partida da semifinal da Copa do Rei, contra o Real Madrid, na última quarta-feira (06). O brasileiro foi o substituto de Lionel Messi que se recupera de uma lesão muscular. Em entrevista ao SER, o jogador reconheceu que ainda assisti por diversas vezes o gol que marcou no clássico.



​(Foto: Getty Images)

"Estou muito feliz pelo jogo e pelo gol. E eu já vi meu gol umas 100 vezes. O jogo contra o Madrid é sempre difícil, foi um grande jogo e não conseguimos vencer como queríamos. Mas no Bernabéu vamos dar tudo para nos classificarmos”, disse.

Por fim, Malcom aproveitou para comentar sobre as semelhanças com o compatriota Vinicius Júnior: "Vinicius é muito bom, um grande jogador, com muita qualidade. Eu não sei quem é melhor, mas estamos nas duas melhores equipes do mundo e somos ambos muito bons”.