Málaga vence confronto decisivo e volta à LaLiga após 8 anos

O Málaga CF retorna à LaLiga após oito anos. O time da Andaluzia venceu a UD Almería por 1 a 2 na final dos play-offs de promoção, disputada em duas partidas, e assim a equipe de Almería continuará jogando na segunda divisão na próxima temporada.

Depois de passar várias temporadas entre os primeiros colocados e até mesmo disputar a Liga dos Campeões, as coisas deram errado para o Málaga em 2018. O time terminou em último lugar na LaLiga e foi rebaixado para a segunda divisão.

Nos anos seguintes, houve turbulências tanto no âmbito esportivo quanto no administrativo. O Málaga chegou a ser rebaixado para a terceira divisão em 2023, mas conseguiu o retorno um ano depois. Nesta temporada, o clube terminou em quarto lugar na Segunda Divisão.

Isso significou a participação nos play-offs de promoção. Na semifinal, o Málaga derrotou primeiro o Las Palmas por 2 a 1 no placar agregado. Na final, o adversário foi o Almería, terceiro colocado na fase regular.

A partida de ida terminou no último fim de semana em 0 a 0, o que fazia com que o Almería parecesse ter as melhores chances de selar a vitória em casa no sábado. Mas as coisas não saíram como esperado.

Chupete abriu o placar ao desviar a bola para o canto oposto (0 a 1) e David Larrubia marcou o 0 a 2 no ângulo. O Almería não conseguiu ir além do 1 a 2 de Léo Baptistão, que marcou de perto.

Aliás, ambas as equipes terminaram a partida com dez jogadores. Thalys (Almería) recebeu cartão vermelho direto nos acréscimos, enquanto Aarón Ochoa recebeu seu segundo cartão amarelo.