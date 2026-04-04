Mais uma surpresa marroquina deixa o Al-Ittihad de Jeddah perplexo... O que está acontecendo?

Apesar da difícil vitória do Al-Ittihad de Jeddah sobre o Al-Hazm, por 1 a 0, na última sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, o “Al-Amid” sofreu mais um revés marroquino.

A partida contou com a participação de Youssef El-Nassiri após sua recuperação da lesão que sofreu recentemente, mas ele não apresentou o desempenho esperado.

De acordo com o que anunciou o jornal saudita “Al-Riyadiah”, Youssef El-Nassiri sofreu uma lesão no confronto contra o Al-Hazm e passará por exames médicos hoje, sábado, para determinar o tempo de afastamento e o período de tratamento.

A ausência de Al-Nusairi causará uma nova crise para o Al-Ittihad, que vem enfrentando uma clara instabilidade nos resultados e a falta de soluções ofensivas.

Al-Nusairi não conseguiu mostrar todo o seu potencial desde que chegou ao Al-Ittihad durante a última janela de transferências de inverno, tendo marcado 4 gols e dado uma assistência em 10 partidas em diversas competições locais e continentais.