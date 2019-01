Mais problemas: Real Madrid confirma lesão de Toni Kroos

O meio-campista alemão sentiu uma lesão muscular na derrota por 2 a 0 para a Real Sociedad

As notícias ruins não param de chegar no Santiago Bernabéu. Nesta segunda-feira (07), o Real Madrid confirmou a lesão de Toni Kroos, que deverá ser desfalque em um prazo que varia de três a seis semanas.

O alemão deixou o gramado do estado madridista no final da partida contra a Real Sociedad, que bateu os merengues por 2 a 0 no último domingo (06). O resultado deixou a equipe treinada por Santiago Solari na quinta posição da Liga Espanhola, fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

“Após exames feitos hoje em nosso jogador Toni Kroos, pela equipe médica do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão de grau dois no músculo adutor da sua perna esquerda. A sua recuperação será monitorada”, explicou o clube através de comunicado.

Embora não tenha explicado o prazo de retorno do meio-campista, Toni Kroos será desfalque nos duelos de ida e volta da Copa do Rei, válidos pelas oitavas de final, contra o Leganés, e as partidas contra Real Betis e Sevilla, pela Liga Espanhola.

A lesão de Kroos é mais uma dor de cabeça para o técnico Santiago Solari, que atualmente não conta com Gareth Bale, Mariano, Marco Asensio e Marcos Llorente – todos lesionados.