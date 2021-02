Mais longe do Bayern, Alaba tem PSG engrossando lista de interessados

Paris Saint-Germain é mais um a demonstrar interesse no austríaco, que não fica na Alemanha na próxima temporada

Com o desenrolar da temporada 2020/21 do futebol europeu, alguns nomes começam a ganhar destaque no mercado de transferências. Um dos jogadores que mais interessa aos grandes clubes europeus no momento é o zagueiro austríaco David Alaba.

O defensor certamente deixará o Bayern de Munique ao fim da atual temporada e o PSG é o mais novo interessado em contar com o jogador. De acordo com a Sky, o clube de Paris já teria apresentado uma oferta ao atleta de 28 anos e, inclusive, Alaba e Nasser Al-Khelaifi (presidente da equipe francesa) já teriam conversado sobre a transferência.



Alaba em ação contra o Tigres, na final do Mundial. Foto: Getty

Pelo lado do clube bávaro, nenhuma decisão sobre o futuro de Alaba foi tomada até o momento, embora o próprio jogador tenha admitido recentemente que conversava com vários clubes. Entre eles, o Real Madrid. Segundo apurações da Goal e da SPOX, a equipe merengue é a que mais está próxima de um acordo com o austríaco.

Com possibilidades reais de perder o defensor na próxima janela de transferências, o Bayern começa a analisar o mercado e tem Éder Militão no radar. O brasileiro não está recebendo muitas oportunidades na capital espanhola e pode trocar de clube em breve. Juventus, Liverpool e Tottenham estão entre as equipes que também estão de olho no jogador.

Livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube desde janeiro de 2021, a definição sobre o futuro de Alaba deve ocorrer apenas ao fim da atual campanha do Bayern, embora já tenha deixado claro que não atuará mais no time da Allianz Arena. A situação do austríaco também é monitorada por Chelsea e Liverpool.