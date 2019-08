Mais goleador do que nunca, Bruno Henrique encaminha Flamengo na Libertadores

O atacante fez os gols na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, e já igualou maior marca de bolas nas redes de toda sua carreira

Poucos jogadores seriam capazes de acabar com uma invencibilidade de 500 minutos sem sofrer gols, que carregava a dupla de zaga titular do , Rodrigo Moledo e Victor Cuesta. Mas além de ser um dos melhores goleadores de 2019, Bruno Henrique ainda vinha com a confiança em alta. No melhor momento de sua carreira, convocado para a seleção, o atacante decidiu estufando as redes na maiúscula vitória por 2 a 0, que dá grande vantagem para o alcançar a semifinal da Libertadores da América.

Após um primeiro tempo sem gols, a tensão seguiu na etapa derradeira. As coisas clarearam quando Bruno Henrique conseguiu suportar a marcação adversária para, após receber passe de Gerson, tocar rasteiro para o fundo das redes. Quatro minutos depois, aos 79’, o camisa 27 fez o segundo, desta vez após assistência de Gabigol.

O resultado dá uma larga vantagem ao voltar a disputar uma semifinal de Libertadores após 35 anos – a última vez foi em 1984. Na próxima quarta-feira (28), no Beira-Rio, o Fla pode até perder por 1 a 0 que avança.

⚽⚫🔴 De novo ele! @Brunohenrique aproveitou o passe de @gabigol e chutou no contrapé de Marcelo Lomba. Segundo gol do Flamengo no jogo de ida das quartas de final da #Libertadores . pic.twitter.com/2INDJBRo1b — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 22, 2019

A fase de Bruno Henrique já seria boa por si só, vindo de gols no clássico contra o e convocação para a seleção brasileira. Na fase goleadora, é disparado a melhor de sua carreira: em 37 partidas disputadas, considerando todas as competições, foram 18 gols. Com 16 jogos a menos, o atacante de 28 anos igualou a sua melhor marca artilheira em uma única temporada. Ainda no gramado, o craque da partida falou sobre a fase iluminada.

“Essa semana... foi muito feliz na minha vida. Acho que foi a semana mais feliz da minha carreira, ser convocado e... eu sou um cara muito tranquilo em relação a tudo. Mesmo com a convocação, não deixei nada tirar meu foco. Então é continuar trabalhando”, disse para TV Globo após o jogo.