Mais de 2.000 flamenguistas já compraram pacotes para a final da Copa Libertadores

Torcedores já compararam até pacotes de ônibus do Rio de Janeiro até Montevidéu; Conmebol negocia por mais de 50% do estádio

Antes mesmo de confirmar oficialmente o estádio Centenário, em Montevidéu, como palco da final da Copa Libertadores 2021, mais de 100 torcedores do Flamengo já haviam comprado o pacote para a grande decisão. Nas últimas semanas, a busca foi intensificada e somente as agências Outsider Tours e Urubus, com sede no Rio de Janeiro, já comercializaram, na soma, mais de 2 mil pacotes.

"Lotamos quatro aviões com 840 pacotes vendidos para flamenguistas e palmeirenses. Por conta do nosso histórico, de ter vendido pacotes para Lima e Doha, em 2019, a gente vendeu mais para os rubro-negros. Eles compraram 800 pacotes. Com a gente, são 40 palmeirenses", disse Fernando Sampaio, CEO da Outsider Tours.

Há alguns meses, quando conversou com a Goal pela primeira vez, Fernando já mostrava confiança de que o Centenário seria aberto ao público.

"A gente acredita muito que vai ter público por conta de todas as informações e por essa escolha da Conmebol, o Uruguaio e não estava na lista(das candidatas) e mudaram para lá justamente para que tenha público. Mas caso não tenha público, o crédito pode ser revertido para uma viagem futura ou ou receber o reembolso integral", disse o CEO anteriormente.

Com os preços salgados, embarcar de avião para Montevidéu, para assistir a final da Libertadores, está saíndo um pouco caro. Para se ter uma ideia, a agência oficial de turismo do Flamengo está disponibilizando pacotes a partir de R$ 9.490,50 por pessoa com aero mais hospedagem.

Para aliviar o bolso do torcedor apaixonado, a agência Urubus, especializada em turismo para torcedores do Flamengo, oferece pacotes híbridos, com voo até Porto Alegre mais ônibus até Montevidéu ou até mesmo ônibus direto, saíndo do Rio de Janeiro até a capital do Uruguai.

Segundo um dos sócios da Urubus, Eduardo Gomes, mais de 1.300 pacotes já foram vendidos e a viagem de ônibus é a preferida do bolso do torcedor. Para se ter uma ideia, são cerca de 40 horas de viagem.

Com a volta do público nos estádios do Uruguai e o avanço da vacinação, a Conmebol briga pela possibilidade de ter a maior quantidade de torcedores possíveis no estádio. Na última reunião, a entidade garantiu ao menos 50% do público.

Segundo apuração da Goal, existe uma reunião agendada para a próxima semana junto ao governo uruguaio para tratar sobre o assunto. Vale ressaltar que, no final de semana anterior, o mesmo estádio também receberá a final da Copa Sul-Americana.

A agência oficial de turismo do Flamengo passou a disponibilizar pacotes de viagens com voo fretado para a decisão. Porém, o pacote não inclui ingressos para a final. Os torcedores podem adquirir os serviços a partir de R$ 9.490,50 por pessoa.

Com saída programada para o dia 26 de novembro, o pacote inclui hospedagem em hotel, kit viagem, além do voo em uma aeronave fretada e exclusiva para os torcedores.