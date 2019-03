Mais artilheiro que Arana, Danilo Avelar ganha confiança no Corinthians

Criticado especialmente em 2018, o lateral só fez gols importantes pelo Timão na atual temporada

Danilo Avelar vem transformando as críticas em elogio em 2019. Ao menos é a sua intenção. O lateral-esquerdo, emprestado pelo até metade deste ano, foi um dos atletas mais ‘perseguidos’ pelos torcedores em 2018, mas tem crescido de rendimento em meio à boa fase vivida pelo sob o comando de Fábio Carille.

Em 14 partidas nesta temporada, o lateral-esquerdo fez três gols. E todos eles tiveram importância para o . O primeiro deles garantiu a vitória por 1 a 0 no clássico contra o , o segundo foi o do empate nos 4 a 2 sobre o Avenida, pela Copa do . O último deles, domingo (17), garantiu o triunfo pela contagem mínima sobre o Oeste e também deu ao Corinthians a classificação antecipada para o mata-mata no .

No total de sua passagem com a camisa corintiana, foram cinco gols em 41 jogos. Uma média goleadora melhor às de Roberto Carlos (5 tentos em 61 partidas) e especialmente de Guilherme Arana (4 gols em 85 duelos) – jogador que o Corinthians já tentou repatriar.

“Criticavam de todas as formas, e eu continuava jogando. Oportunidade eu sempre tive, óbvio que teve alguns jogos que eu não consegui fazer minha melhor performance, mas acredito que foi um segundo semestre ruim para o Corinthians. E repito: quando o elenco não consegue produzir, evidente que o individual também não aparece. Não adianta nada você ter um Messi em campo sendo que o seu time está em último lugar. Não vai adiantar, não vai resolver. O futebol se joga com onze e não com um jogador só”, afirmou Danilo em entrevista à Fox Sports.

A frieza dos números não diz se Danilo Avelar é melhor do que Arana, já que lateral também precisa equilibrar sua responsabilidade de marcar e criar chances para a equipe. Em 2019, a equipe treinada por Fábio Carille ainda é a que mais sofreu gols considerando os 20 times que disputarão a do Campeonato Brasileiro: foram 15 até aqui (mesmo número da ). Mas estufar as redes ajuda na confiança do atleta, e se Danilo Avelar precisava de alguma coisa era exatamente um afago no seu psicológico.