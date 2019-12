Mais alto e mais forte: Santos sinaliza mudanças para o seu 2020

Raniel traz perfil diferente aos atacantes do elenco santista, enquanto Madson pode virar arma no jogo aéreo que Victor Ferraz nunca foi

As contratações feitas pelo até este momento na janela de transferências indicam uma mudança de perfil para o ano que vem, com jogadores mais altos e fortes fisicamente do que os que pintaram no elenco até então. O lateral direito Madson e o atacante Raniel, novidades já anunciadas pelo , trazem pontos em comum ao elenco.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: veja como experimentar o DAZN grátis, por um mês!

A mudança mais notória é a no ataque, que passou praticamente durante toda a temporada se alternando entre Jean Mota e Eduardo Sasha como "falsos 9". Uribe, que veio do como uma compensação ao pagamento de Bruno Henrique, seria um jogador de área mais semelhante a Raniel. O estilo é bem diferente, porém.

Enquanto o colombiano fica mais dentro da área, como um centroavante fixo, Raniel tem mais mobilidade, gosta de sair e participar da criação das jogadas. A velocidade também é um trunfo dele nessa disputa particular.

A expectativa fundamental fica pela capacidade de Raniel se manter saudável, o grande empecilho para um salto maior na carreira do atleta de 23 anos. Foram mais de 50 partidas perdidas por contusão nas últimas quatro temporadas, um desafio para o departamento médico santista.

Já na defesa, Madson, com seus 1,82m, é quase dez centímetros maior do que Victor Ferraz e seus 1,74m. Menos técnico e mais atlético do que o capitão santista dos últimos anos, Madson se destacou pelos gols de cabeça, anotando cinco vezes pelo no Campeonato Brasileiro.

Ferraz, por sua vez, anotou apenas um tento na temporada passada mesmo com o esquema que lhe dava a liberdade para ser um armador. É bem possível ver no ano que vem um time que preencha mais a área com esses atletas fortes e altos.

Ainda em busca de um treinador para fazer valer dentro de campo essa mudança de estilo, o Peixe tem pela frente o desafio de dar um salto com relação à temporada sob o comando de Jorge Sampaoli. A busca é por uma campanha longeva na da América, grande objetivo da temporada.