Qual é a maior goleada do Flamengo na Copa do Brasil?

Vitória sobre o Maringá não quebrou o recorde histórico sacramentado também em um 26 de abril

Depois de levar um susto no jogo de ida contra o Maringá, com derrota por 2 a 0 em partida pela terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo goleou o adversário paranaense por 8 a 2 na volta e garantiu, com certa tranquilidade, sua passagem para as oitavas de final da competição.

Apesar de ser uma das maiores goleadas do clube na história da competição, importante destacar que este não é o placar mais elástico do Rubro-Negro na Copa do Brasil. Em 1995, a equipe carioca fez 8 a 0 no Kaburé.

A coincidência é que tanto a vitória sobre o Maringá, quanto a em cima do Kaburé, aconteceram em um dia 26 de abril. Na maior goleada flamenguista na Copa do Brasil, fizeram os gols: Sávio (3), Rodrigo Mendes (2), Marquinhos, Charles Guerreiro e Branco.