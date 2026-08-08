O Excelsior se reforçou com efeito imediato com Mario Domínguez. O clube de Roterdã contratou por empréstimo o atacante do Valencia e também acertou uma opção de compra.

Nascido em Granada, Domínguez entrou para as categorias de base do Valencia aos 14 anos. Hoje com 22 anos, o atacante se tornou o maior artilheiro da história do Valencia Mestalla, a equipe B do clube. No fim de abril deste ano, ele alcançou a marca com seu 28º gol (em 81 partidas).

Domínguez estreou em LaLiga em 2022, mas nunca conseguiu se firmar totalmente no time principal. No total, disputou cinco partidas pela equipe principal dos Los Che.

"Muitos gols e muito trabalho para a equipe. É isso que as pessoas podem esperar de mim", diz Domínguez, que atribui seu faro de gol ao 'instinto'. "Você vê o gol e surge uma conexão. Isso não se treina, isso está em você.”

O técnico Ruben den Uil foi decisivo na escolha de Domínguez. "O treinador me passou confiança. Percebi o quanto ele queria me ter aqui, e isso foi decisivo. E a Eredivisie me parece uma liga atraente, especialmente para atacantes."

"Futebol ofensivo, muitos jogadores jovens. Acho que posso me adaptar rapidamente aqui. Para mim, este é o passo perfeito. A liga já começou. Vamos fazer isso juntos e trabalhar rumo ao nosso objetivo", afirmou Domínguez.

O Excelsior precisava de reforço para o ataque após as saídas de Jerolldino Bergraaf (AZ) e Mike van Duinen. Em meados de julho, o clube já havia se reforçado com o atacante Ilano Silva Timas, que chegou do MVV Maastricht.