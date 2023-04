Mainz x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 29ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Mainz e Bayern de Munique se enfrentam na manhã deste sábado (22), às 10h30 (de Brasília), na Mewa Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

O Bayern de Munique tropeçou em casa na última rodada e ficou apenas no empate contra o Hoffenheim. Sua liderança está ameaçada pelo Borussia Dortmund, que aparece com dois pontos a menos. Além disso, a equipe bávara foi eliminada na Champions League pelo Manchester City e restou apenas a Bundesliga para disputar.

Por outro lado, o Mainz se encontra na 8ª colocação com 42 pontos. Nas últimas 10 partidas foram cinco vitórias, quatro empates e somente uma derrota. O time comandado por Bo Svensson ainda sonha com vaga nas competições europeias, já que apenas dois pontos os separam do Bayer Leveverkusen, o primeiro classificado para a Conference League.

Prováveis escalações

Mainz: Finn Gilbert Dahmen; Andreas Hanche-Olsen, Stefan Bell, Edimilson Fernandes; Silvan Widmer, Leandro Barreiro, Dominik Kohr, Anthony Caci; Karim Onisiwo, Jae-Sung Lee; Ludovic Ajorque.

Bayern de Munique: Yann Sommer, João Cancelo, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller, Choupo-Moting.

Desfalques

Mainz

Sem desfalques confirmados.

Bayern de Munique

Lucas Hernández e Manuel Neuer, lesionados, desfalcam o Bayern de Munique.

Quando é?