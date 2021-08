Maicon é oferecido ao Flamengo e diretoria avalia contratação

Zagueiro de 32 anos está livre no mercado após rescindir contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita

Ainda na busca por reforços, a diretoria do Flamengo avalia a contratação do zagueiro Maicon, de 32 anos. O jogador, que está livre no mercado após rescindir o contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, tem bom custo benefício e está sendo avaliado. A notícia foi trazida primeiramente pelo Gustavo Henrique Dando Choque e confirmada pela reportagem da Goal.

Revelado pelo Cruzeiro, Maicon teve passagem de destaque com a camisa do São Paulo e fez dupla de zaga com Rodrigo Caio, hoje no Flamengo. O jogador também passou pelo Porto, de Portugal, e estava defendendo o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O zagueiro está no Rio de Janeiro a passeio e aguarda uma sinalização dos dirigentes rubro-negros, que estão em Porto Alegre, acompanhando a equipe no duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (25), pela Copa do Brasil. Segundo apuração da Goal, Maicon é visto como um zagueiro experiente e que tem bom custo benefício.

Livre no mercado, ele não depende da janela de transferências, mas caso seja contratado, não poderá disputar a Copa do Brasil, uma vez que as inscrições foram encerradas na última terça-feira (24).