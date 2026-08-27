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Mahrez e o retorno à Roshan League: decisão definitiva encerra a polêmica

R. Mahrez
Al-Ahli
Argélia
Campeonato Saudita
Argélia
Arábia Saudita

O astro argelino era candidato ao retorno

Relatos da imprensa saudita esclareceram parte da polêmica em torno do futuro do argelino Riyad Mahrez, ex-astro do Al-Ahli, depois de seu nome ter sido associado, no período recente, a um novo retorno à Roshn Saudi League, em meio ao interesse de vários clubes sauditas em contar com seus serviços.

O nome de Mahrez havia sido associado especificamente a uma transferência para o Al-Ettifaq ou o Al-Shabab, diante do desejo de alguns clubes de atrair o jogador argelino após sua saída do Al-Ahli durante a atual janela de transferências de verão, na sequência de um acordo com o clube para a rescisão amigável de seu contrato.

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Segundo o jornal saudita "Al-Youm", no momento não há negociações diretas entre o Al-Shabab e Riyad Mahrez, apesar das notícias que vincularam as duas partes no período recente, o que deixa o futuro do jogador em aberto para diversas possibilidades antes do fechamento do mercado de transferências.

O jornal esclareceu que há tentativas de convencer Mahrez a permanecer no Campeonato Saudita e viver uma nova experiência com um dos clubes, mas o jogador ainda mantém sua posição de recusa à ideia de retornar à Roshn Saudi League neste momento.

Campeonato Saudita
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De acordo com a mesma fonte, Mahrez até agora não vê com bons olhos uma transferência para o Al-Shabab ou o Al-Ettifaq, diante do interesse de clubes espanhóis em contratá-lo durante o atual mercado, o que pode levar o jogador a preferir o retorno aos gramados europeus em vez de dar continuidade à sua trajetória na Arábia Saudita.

Mahrez havia passado duas temporadas no Al-Ahli e, durante sua passagem pelo clube, conseguiu conquistar vários títulos, antes de deixar a equipe neste verão, dando início às especulações sobre seu próximo destino, especialmente com seu futuro ainda sem definição final até o momento. E diante de sua recusa em retornar à Roshn Saudi League e do interesse espanhol em seus serviços, a prioridade atual do astro argelino parece ser viver uma nova experiência fora da Arábia Saudita.

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