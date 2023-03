Maguary x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 12ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Íbis e Náutico entram em campo na noite desta quarta-feira (15), nos Estádio do Arruda, às 20h (de Brasília), válido pelo jogo atrasado da décima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view..

Mirando a quarta vitória consecutiva na temporada, o Náutico volta a campo após golear o Íbis por 4 a 0 na última rodada. No momento, aparece na vice-liderança do torneio, com 19 pontos, oito a menos que o líder Sport.

Do outro lado, o Maguary, sem perder há seis rodadas no estadual, com seis empates e duas vitórias, aparece na oitava posição, com 12 pontos. Três a menos que o Íbis, equipe que abre o Z-4.

Prováveis e scalações

Náutico: Vágner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero, Jael e Kayon. Técnico: Dado Cavalcanti.

Maguary: Chapa; Rafael Peixoto, Jorge Alemão, Feliphe Gabriel e Paulo Victor; Maykon Douglas, Luan Henrique, Bruce e Bernardo; Yan Maranhão e Alan Pinheiro. Técnico: Nilson Corrêa.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Maguary

Willian, expulso na última rodada, cumprirá suspensão.

Quando é?