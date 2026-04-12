Driss El Jabli está dando o que falar no mundo todo. O jogador do Maghreb Fez, do Marrocos, marcou um gol espetacular de rabona na partida do campeonato contra o Wydad AC.

Aos 80 minutos, um minuto após o ex-jogador da seleção francesa Wissam Ben Yedder ter entrado em campo pelo Wydad, El Jabli marcou o único e, portanto, decisivo gol da partida.

El Jabli, um zagueiro central de 28 anos (!), estava a cerca de um metro da grande área quando recebeu a bola. Ele controlou a bola e, com uma rabona, mandou-a no ângulo superior.

El Jabli mal conseguia acreditar no que acabara de fazer e comemorou o gol pulando a cerca de proteção e abraçando vários companheiros de equipe em delírio.

É possível que seu gol seja bonito o suficiente para ganhar o Prêmio Puskás, o prêmio de melhor gol do ano.

Aliás, o ex-astro da Eredivisie Nordin Amrabat testemunhou essa obra-prima em campo. O ponta de 39 anos está sob contrato com o Wydad desde o verão de 2025.