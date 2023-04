Magallanes x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Alvinegro estreia na fase de grupos do torneio sul-americano nesta quinta-feira (6); veja como acompanhar na internet

Em confronto inédito, o Botafogo visita o Magallanes na noite desta quinta-feira (6), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio El Teniente, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Leandro Boudakian.

Depois da vitória sobre o Audax por 2 a 1 pelo jogo de ida da final da Taça Rio, o Botafogo volta as atenções para a estreia na Copa Sul-Americana, uma das metas do elenco, de acordo com o meia Eduardo.

"A gente quer muito dar um título para o torcedor botafoguense. Copa do Brasil, vamos lutar pela Copa Sul-Americana. Todos os campeonatos que a gente disputar porque o torcedor merece. Estamos no início e o time está bem focado nos trabalhos e naquilo que o Mister quer. Estamos fazendo de tudo para sair bem", afirmou o jogador.

Do outro lado, o Magallanes chega pressionado após três derrotas (fora de casa) e dois empates (em casa) nos últimos cinco jogos. A equipe chilena está no Grupo A ao lado de Botafogo, LDU e Universidad César Vallejo.

Vale lembrar que o Botafogo registra nove jogos consecutivos como visitante em torneios da Conmebol sem empatar, com quatro vitórias e cinco derrotas. O último empate foi com o Barcelona de Guayaquil em 1 a 1, pela Libertadores de 2017.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Leonel Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Raí; Marlon Freitas, Tiquinho Soares e Carlos Alberto. Técnico: Luis Castro.

Magallanes: Gastón Rodriguez/ Fernando Piñero, Christian Vilches, Nicolás Crovetto e Iván Vásquez; Carlos Villanueva, Tomás Aránguiz e Thomas Jones; Simón Contreras, Felipe Flores e Yorman Zapata. Técnico: Nicolás Núñez.

Desfalques

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández e Patrick de Paulo seguem no departamento médico.

Magallanes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?