Mãe de Cristiano Ronaldo sofre derrame e atacante pode desfalcar Juve na Copa da Itália

CR7 vai Portugal acompanhar o estado de saúde de sua mãe e tem participação na semifinal da Copa da Itália, contra o Milan, indefinida

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, está internada na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, em , após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). As informações foram dadas pelo Jornal da Madeira e confirmadas por outros veículos portugueses.

Como era de se esperar, Cristiano Ronaldo voou imediatamente para sua terra natal para acompanhar o caso de perto. Com isso, sua participação na próxima partida da Copa da está em risco.

A receberá o em seu estádio para o segundo confronto das semifinais da competição, às 16h45 (de Brasília), nesta quarta-feira (04). O primeiro jogo do duelo terminou empatado por 1x1 com gols de Rebic e CR7.

Dolores Aveiro foi operada com urgência em uma intervenção que teria sido bem sucedida, de acordo com as informações divulgadas. Mais detalhes de sua evolução devem ser revelados nas próximas horas.